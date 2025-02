- Lubuskie od zawsze stanowiło silne zaplecze wojskowe – mówi wojewoda Marek Cebula. Jak informowaliśmy na antenie Radia Zachód w naszym regionie powstaje pułk logistyczny, który swoją siedzibę będzie miał w Krośnie Odrzańskim i Żaganiu. W Krośnie funkcjonuje także batalion wojsk obrony terytorialnej.

– To dobre informacja dla mieszkańców i regionu – mówi Marek Cebula. Jego zdaniem trzeba odbudować potencjał militarny województwa.

Jak dodaje wojewoda powrót wojsk do regionu lub ich wzmocnienie na danym terenie to także duży impuls dla gospodarki.

Przypomnijmy, w Lubuskiem w najbliższym czasie ma powstać także trzeci batalion obrony terytorialnej. Na razie lokalizacja nie jest znana. Swoją gotowość do rozmów z armią w tej kwestii deklaruje m.in Nowe Miasteczko. Burmistrz Gubina wskazuje natomiast, że na terenie jego gminy są tereny pokoszarowe, w których mogliby stacjonować żołnierze. Rozmowy w tej sprawie inicjują także inne samorządy.

To nie koniec zmian militarnych. W Lubuskiem dotychczasowy pułk artylerii z Sulechowa ma zostać podniesiony do rangi brygady. Oznacza to rozrost samej formacji, zwiększenie jej znaczenia i dodatkowe miejsca pracy.

Jak mówi płk Grzegorz Dyrka, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, rozwój pułków artyleryjskich zaplanowano w całym kraju.

Formowanie brygady w Sulechowie trwa. Cały proces może potrwać około roku.

5. Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa operacyjnie podlega pod województwo zachodniopomorskie, a konkretnie pod 12. Dywizję Zmechanizowaną w Szczecinie. Lubuszanie mają natomiast „swoich” artylerzystów w Lesznie.