Prezydent USA Donald Trump mianował w czwartek (6 lutego) biznesmena, prawicowego komentatora i byłego wydawcę dziennika „The Jerusalem Post” Thomasa Rose’a nowym ambasadorem USA w Polsce. Znany z silnie proizraelskich poglądów Rose był również doradcą byłego wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a.

– napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Rose pełnił też wcześniej rolę głównego stratega i starszego doradcy byłego wiceprezydenta Mike’a Pence’a. Portal Jewish Insider określił go jako jednego z najbliższych powierników byłego wiceprezydenta.

– napisał kandydat Trumpa na platformie X.

I am deeply honored and profoundly humbled to be asked by our history making @POTUS to serve as Ambassador to Poland. If confirmed, I will spend each and every day doing my very best to promote, defend, and advance the interests of the United States of America and our fabulous… https://t.co/J1ixuAr1fd

— Tom Rose (@TomRoseIndy) February 7, 2025