Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek (6 lutego) ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto obchodzone będzie 14 lutego, w rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w AK.

Prezydent podziękował m.in. inicjatorom ustanowienia święta oraz posłom i senatorom, którzy wyrazili powszechne poparcie dla tej ustawy, a także żyjącym żołnierzom AK, którzy nadal przekazują wartości i postawy patriotyczne młodemu pokoleniu.

– zaznaczył prezydent.

Wskazał, że upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej, którzy „w konspiracji pod okupacją niemiecką walczyli o odzyskanie niepodległości, o wolną i suwerenną Polskę” – powiedział. Andrzej Duda przypomniał również, że AK była największą podziemną armią w Europie w czasie II wojny światowej.

– dodał.

Jak przypomniał, „powstanie tej największej w Europie w czasie II wojny światowej (…) armii podziemnej jako elementu całej podziemnej struktury polskiego państwa pod okupacją niemiecką rozpoczęło się zaraz po niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę”.

– W momencie, w którym powstawała, było to około stu tysięcy żołnierzy armii podziemnej. W 1944 r. było ich 480 tysięcy, z których, jak się szacuje, około stu tysięcy w czasie II wojny światowej zostało zabitych i zamordowanych. Było to wielkie poruszenie patriotyczne po to, by walczyć zbrojnie o odzyskanie niepodległości, by pokonać okupanta i odzyskać wolną Polskę