Żagański Pałac Kultury angażuje najmłodszych mieszkańców w projekty edukacyjne poprzez zabawę. Tym razem w placówce przy ulicy Jana Pawła II przedszkolaki wzięły udział w lekcji związanej ze sztuką. Dzieci poznały obrazy i twórczość jednego z wybitnych malarzy holenderskich.

Podczas spotkania w placówce kultury postać Vincenta van Gogha przybliżona została przez prowadzącą zajęcia. – Rozmowy o tym wielkim twórcy zorganizowaliśmy w taki sposób, aby dzieci zapamiętały ten przekaz. Były też scenki rodzajowe nawiązujące do artysty, a na koniec wspólne malowanie – mówi prowadząca lekcję sztuki Dorota Czerwińska:

– Namalował słoneczniki i noc z gwiazdami. My też dziś razem malujemy to, co malarz stworzył. Fajne są takie zajęcia, choć ten pan był trochę dziwny – mówią dzieci z grupy „Eksperci” z przedszkola Wesołe Boberki:

Dodajmy, że powstałe podczas zajęć prace trafią do żagańskiego przedszkola.