Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób, m.in. księdza Michała Olszewskiego, w związku ze sprawą Fundacji Profeto. Jak poinformowała we wtorek (4 lutego) rzeczniczka PG, prok. Anna Adamiak, to jeden z wątków dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób; są to: Urszula D., Karolina K., Marcin M., Wojciech Z., Monika G. i ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto.

Adamiak podkreśliła, że tym sześciu osobom prokurator łącznie zarzuca popełnienie 15 czynów.

– Przy czym trzy osoby – Karolina K., Urszula D., i Michał O. mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy – to oczywiście dotyczy pań Urszuli D. i Karoliny K.

– zaznaczyła prokurator.

Natomiast – jak dodała – „Michał O. z tymi oskarżonymi współdziałał w popełnianiu tych przestępstw, aby uzyskać dotacje dla fundacji niespełniającej kryteriów przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do uzyskania takiej dotacji”.

Adamiak zaznaczyła, że pozostałe trzy osoby to funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie objętym treścią zarzutów.

– To dyrektor i zastępca dyrektora departamentu ds. Funduszu Sprawiedliwości, a także urzędnicy, członkowie komisji konkursowych

– powiedziała rzeczniczka PG.

Prok. Adamiak: akt oskarżenia dot. jednego wątku, postępowanie ws. FS trwa i wątków w nim jest bardzo dużo

Skierowany do sądu akt oskarżenia dotyczy tylko jednego wątku, postępowanie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości jest kontynuowane a wątków w nim jest bardzo dużo – zaznaczyła rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak.

Prok. Adamiak poinformowała na konferencji prasowej, że do sądu przekazano 360 tomów akt, a akt oskarżenia zawarto na 377 stronach. Dodała, że prokurator „zawnioskował, aby Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznający tę sprawę ujawnił dowody”. Jest to ponad 2 tys. dowodów, które – jak mówiła – „w ocenie prokuratora popierają tezę oskarżenia, że te osoby dopuściły się popełnienia zarzucanych im czynów”.

Podkreśliła, że skierowany do sądu akt oskarżenia wobec sześciu osób dotyczy tylko jednego wątku – Fundacji Profeto i w niewielkim zakresie Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego. Zaznaczyła, że w tej części materiał jest w ocenie prokuratorów kompletny.

Prok. Adamiak powiedziała, że postępowanie jest kontynuowane, a wątków jest bardzo dużo.

– Celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób, które wykorzystały Fundusz Sprawiedliwości dla celów niezgodnych z prawem i czyniły to w sposób naruszający prawo

– podkreśliła.