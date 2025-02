W powiecie żagańskim rozpoczęła się coroczna kwalifikacja wojskowa. Przez miesiąc przed komisją powinno się stawić blisko 400 młodych ludzi. Głównie będą to mężczyźni, choć armia zachęca do spotkania także reprezentantki poszukiwanych w wojsku zawodów. To między innymi psycholożki czy pielęgniarki.

Cały proces odbywa się w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, bowiem szkoła kształci przyszłych mundurowych. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia i nadanie określonych kategorii każdemu z objętych sprawdzeniem przydatności do służby. Podczas rozmów przedstawiciele jednostek wojskowych wskazują także korzyści wynikające z włożenia munduru i wybrania tej ścieżki rozwoju. – Pamiętajmy, że kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z wcieleniem. To tylko ważne w skali całego kraju przygotowanie rezerw. Jeśli jednak ktoś podczas rozmów zdecyduje się na służbę, to chętnie wskażemy jakie należy podjąć kroki – mówi podporucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu: