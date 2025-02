Amerykańskie cła, które od wtorku (4 lutego) miały zacząć obowiązywać na kanadyjskie towary, zostały wstrzymane na przynajmniej 30 dni – poinformował w poniedziałek (3 luego) na platformie X premier Justin Trudeau po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Trudeau napisał, że była to „produktywna rozmowa” i przypomniał, że Kanada wdrożyła plan ochrony granicy, na który wydatki sięgają 1,3 mld dolarów kanadyjskich. Środki te przeznaczono na nowe technologie, helikoptery, większą liczbę pracowników, większą współpracę ze służbami amerykańskimi i większe nakłady na walkę z przemytem fentanylu. Na granicy kanadyjskiej jest 10 tys. agentów „by chronić naszą granicę” – napisał Trudeau.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025