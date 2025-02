Stany Zjednoczone zawiesiły na miesiąc 25-proc. cła na import z Meksyku – poinformował na Truth Social prezydent USA Donald Trump, który w sobotę (1 lutego) zapowiedział wprowadzenie ceł na towary z Meksyku, Kanady i Chin.

Jak ogłosił Trump w swoim wpisie, podczas „bardzo przyjaznej” rozmowy z prezydentką Meksyku, Claudią Sheinbaum, uzgodnili, że Meksyk wyśle na granicę z USA 10 tys. swoich żołnierzy, których zadaniem będzie „powstrzymanie napływu fentanylu i nielegalnych imigrantów” do Ameryki. W ramach porozumienia zapowiadane wcześniej 25-proc. cła na towary z Meksyku zostaną zawieszone na miesiąc, podczas którego rozpoczną się negocjacje z udziałem sekretarza stanu Marco Rubio oraz szefów resortów finansów i handlu, Scotta Bessenta i Howarda Lutnicka.

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 3, 2025