W ostatnich dniach między greckimi wyspami Santorini i Amorgos odnotowywana jest wzmożona aktywność sejsmiczna; zarejestrowano kilkaset wstrząsów, w tym wiele z nich o magnitudzie ponad 4 – ostrzegła w poniedziałek (3 lutego) ambasada RP w Grecji. Zalecono śledzenie informacji na temat sytuacji sejsmicznej.

Według sejsmologów wstrząsy mają charakter tektoniczny i nie są związane z aktywnością wulkanu na Santorini – napisała polska placówka. Eksperci podchodzą ostrożnie do oceny tego zjawiska i ewentualnej jego eskalacji, a władze analizują dane i wprowadzają działania zapobiegawcze – wyjaśniła w komunikacie. Służby są w gotowości i wzmacniają swoje możliwości w zagrożonym regionie.

Władze zalecają unikania dużych zgromadzeń w zamkniętych przestrzeniach, przebywania w portach Amudi i Starym Porcie Fira. Należy też mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy i power bank oraz zaopatrzyć się w wodę w butelkach.

Ambasada podała, że informacje na temat sytuacji sejsmicznej można uzyskać, dzwoniąc na grecki numer alarmowy 112 lub w mediach społecznościowych 112 (Facebook, X). Warto też śledzić stronę Organizacji ds. Przewidywania Trzęsień Ziemi i Ochrony Przed Nimi (OASP) – >>https://oasp.gr/earthquakes_map<<.

Organizacja przygotowała dla turystów materiały informacyjne na temat tego, jak zachować się przed, w trakcie i po wystąpieniu trzęsienia ziemi. Ulotki te są dostępne w internecie: >>https://tinyurl.com/4bp789sj<<.

W okolicach zamieszkanej przez ok. 15,5 tys. osób wyspy Santorini odnotowano kilkaset podziemnych wstrząsów, w wyniku których nikt nie ucierpiał ani nie doszło do żadnych zniszczeń. Władze wprowadzają jednak na miejscu szereg środków zapobiegawczych, m.in. na kilku wyspach do piątku będą zamknięte szkoły, zalecono opróżnienie z wody basenów, odwołano wydarzenia w zamkniętych pomieszczeniach. Na Santorini przybyły ekipy ratownicze i rozstawiono namioty. Jednocześnie władze zapewniają, że wyspa, która rocznie przyjmuje ponad pięć milionów gości, jest bezpieczna.

Z uwagi na rosnącą liczbę osób chcących opuścić wyspę greckie linie lotnicze zorganizowały dodatkowe rejsy na trasie Santorini-Ateny. Promy wypływające z wyspy są pełne pasażerów, a niektórzy w obawie przed silniejszymi wstrząsami spędzili noc z niedzieli na poniedziałek w samochodach albo w specjalnie wyznaczonych do tego przez władze strefach – relacjonuje serwis Protothema.

Eksperci nie wykluczają możliwości wystąpienia silnego wstrząsu o magnitudzie około 6. „Albo będziemy mieć nagromadzenie trzęsień ziemi o maksymalnej magnitudzie ok. 4,5-4,7 (…) albo będziemy mieć większe zdarzenie sejsmiczne, które może wywołać tsunami i potencjalnie erupcję wulkanu. A więc przygotowujemy się na te scenariusze” – powiedział greckim mediom Athanasios Ganas z Instytutu Geodynamiki w Atenach. Ekspert zaznaczył, że władze i naukowcy koncentrują się na przygotowaniach do najgorszego z możliwych scenariuszy, który obejmuje wybuch wulkanu. Zaapelował jednocześnie, by nie panikować.

– Obecna aktywność sejsmiczna w pobliżu Amorgos będzie trwać od kilku dni do tygodni, (wstrząsy) będą miały podobne magnitudy

– ocenił Efthymios Lekkas, szef Organizacji ds. Przewidywania Trzęsień Ziemi i Ochrony Przed Nimi (OASP).

Według niego siła wstrząsów nie przekroczy 5, jednak nie ma potrzeby do paniki i nie dojdzie do kataklizmu jak w 1956 r. Ekspert uważa, że może jednak wystąpić tsunami, jednak nie będzie miało dużej skali – napisał portal Protothema.

W 1956 roku w okolicy sąsiadującej z Santorini wyspy Amorgos doszło do trzęsienia ziemi o sile przekraczającej 7. Wstrząs wywołał największe tsunami zarejestrowane w regionie Morza Śródziemnego w ostatnich 200 latach – przypomniał serwis ToVima. Rozpadły się całe wioski, ponad 3 tys. budynków zostało zniszczonych, a na samej wyspie Santorini zginęły 54 osoby. Skala zniszczeń i ofiar na Amorgos nie jest dokładnie udokumentowana.

Około 1600 roku p.n.e., we wschodniej części Morza Śródziemnego, na wyspie znanej dzisiaj pod nazwą Thera lub Santorini, doszło do gigantycznej eksplozji wulkanu, która rozerwała wyspę i przysypała grubą warstwą popiołu cały rejon. Według ocen wulkanologów była to jedna z najsilniejszych erupcji wulkanicznych w znanych dziejach Ziemi.