Wojna handlowa z USA byłaby jednym z najokrutniejszych paradoksów – powiedział w poniedziałek (3 lutego) w Brukseli premier Donald Tusk. Przestrzegł przed „wdepnięciem w kompletnie bezsensowny konflikt”, ale też nawoływał Europę do jedności i solidarności.

– To jest być może pierwszy tego typu test na solidarność i jedność Unii Europejskiej w sytuacji bardzo nietypowej, kiedy mamy do czynienia z taką serią zaskoczeń i niespodzianek ze strony najbliższego sojusznika

– oświadczył Tusk pytany o groźbę wojny handlowej z USA.

– dodał Tusk, który bierze udział w poniedziałek (3 lutego) w nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów UE.

– powiedział polski premier.

– Warto robić wszystko, co tylko możliwe, żeby w sytuacji zagrożenia rosyjskiego czy chińską ekspansją, nie pokłócić się między sojusznikami – mówił. – Polska będzie tym państwem, które będzie nawoływało do właśnie zdrowego rozsądku i ostrożności, ale też musimy głośno i wyraźnie powiedzieć, że wprowadzanie jakichś wojen celnych, handlowych to jest totalne nieporozumienie. To byłby jeden z najokrutniejszych paradoksów, żebyśmy dzisiaj jako sojusznicy wdepnęli w kompletnie bezsensowny konflikt