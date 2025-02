Nie cichną komentarze po ostatnim posiedzeniu komisji do spraw Pegasusa. Przypomnijmy, w piątek na godzinę 10:30 zaplanowano posiedzenie komisji, na którym przesłuchany miał zostać Zbigniew Ziobro. Mimo porannego zamieszania, policjanci doprowadzili polityka do Sejmu, ale do przesłuchania nie doszło. Komisja bowiem zakończyła obrady. Tego dnia przed południem Zbigniew Ziobro pojawił się w siedzibie TV Republika, gdzie udzielał wywiadu na żywo. Po jego zakończeniu, policja zatrzymała byłego, ministra sprawiedliwości. Komisja ds. Pegasusa rozpoczęła posiedzenie o godz. 10:30. Z uwagi na nieobecność Ziobry, wiceszef komisji Marcin Bosacki (KO) złożył wniosek o podjęcie uchwały „o zwrócenie się do prokuratora generalnego o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie wobec Zbigniewa Ziobro kary porządkowej, aresztu na okres 30 dniu”. Jak oceniamy ostatnie wydarzenia związane z pracą komisji do spraw Pegasusa? Jak oceniają Państwo postawę Zbigniewa Ziobry? Co dalej powinno się wydarzyć żeby sprawa została wyjaśniona?

Pyta Daniel Rutkowski