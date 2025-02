Piłkarze Barcelony wygrali przed własną publicznością z walczącym o utrzymanie Alaves 1:0 w meczu 22. kolejki ekstraklasy hiszpańskiej. Zwycięstwo zapewnił gospodarzom w 61. minucie Robert Lewandowski. Bramki „Barcy” bronił Wojciech Szczęsny.

Po słabej pierwszej połowie Barcelona po przerwie podkręciła tempo. W 57. minucie Lewandowski mógł strzelić gola, ale po jego główce piłka minimalnie minęła słupek. Chwilę później Lamine Yamal oddał mocny strzał, ale wspaniałą paradą popisał się bramkarz gości, reprezentant Gwinei Równikowej Jesus Owono.

Kibice jeszcze nie ochłonęli, gdy Yamal ponownie uderzył z prawego skrzydła, piłka musnęła plecy jednego z obrońców, a Lewandowski przyłożył nogę i z kilku metrów wpakował piłkę do siatki.

Była to 18. bramka polskiego napastnika, który prowadzi w klasyfikacji strzelców, wyprzedzając o trzy trafienia Francuza Kyliana Mbappe z Realu Madryt. Lewandowski został zmieniony w doliczonym czasie gry.

Dzięki zwycięstwu „Duma Katalonii” zmniejszyła do czterech punktów stratę do prowadzącego Realu Madryt, który w sobotę niespodziewanie przegrał w Barcelonie z Espanyolem 0:1. Drugie w tabeli Atletico Madryt pokonało tego dnia u siebie Mallorcę 2:0 i traci tylko punkt do lidera. Był to 500. mecz ligowy Diego Simeone w roli trenera Atletico. Pracujący na tym stanowisku od 2011 roku Argentyńczyk jest jedynym szkoleniowcem w historii hiszpańskiej ekstraklasy, który osiągnął tę liczbę spotkań z jednym klubem.

Na następny weekend planowane są derby stolicy, natomiast Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą.