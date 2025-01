Jakub Zielonka z Sulechowa ma 17 lat i od ponad dwóch wyczynowo uprawia trójbój siłowy. Zaczął trenować w 2022 roku wierząc, że praca nad sobą zmieni całe jego życie. Był zakompleksionym nastolatkiem z nadwagą i nie był z tego zadowolony. Wspierany przez rodzinę z każdym kolejnym treningiem stawał się silniejszy i bardziej sprawny. Kompleksy zniknęły i wkrótce zrodziło się w nim marzenie by spróbować swoich sił w zawodach i stać się najsilniejszym nastolatkiem w Polsce. Tak się też stało.

Jego zamiłowanie do ćwiczeń i zdrowego stylu życia udziela się wszystkim wokół. Chętnie edukuje młodszych od siebie, stając się dla wielu wzorem do naśladowania, udziela korepetycji z języka angielskiego, prowadzi darmowe zajęcia dla dzieci, jest trenerem personalnym, układa diety i medytuje. Wzorowo też się uczy, może poszczycić się czerwonym paskiem.. Mimo wszystko znajduje też czas dla swojej dziewczyny Julii, która wspiera go równie dzielnie jak najbliższa rodzina: mama, tata i brat Filip.

Jego największe osiągnięcia to trzy tytuły Mistrza Polski, dwa złote medale zdobyte na Pucharze Polski oraz 7. miejsce wśród zawodników z całej Europy w kategorii wiekowej do lat 18. Świat stoi otworem…