Wyjazd na wakacje Last Minute jest okazją do zwiedzenia wielu ciekawych miejsc w bardzo atrakcyjnych cenach. Jednak żeby wypad był udany, warto zawczasu wiedzieć to i owo na ten temat, aby uniknąć ewentualnego rozczarowania. W tym artykule podpowiemy Wam jakie są zalety, ale też wady takich podróży i na co trzeba zwracać uwagę.

Dlaczego warto korzystać z ofert Last Minute?

Wakacje Last Minute przede wszystkim pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy. Zdarza się, że wypad do Grecji , Turcji albo innych dalekich krajów będzie kosztować kilkadziesiąt procent mniej niż w cenie regularnej. Warunki będą takie same albo bardzo podobne do tych, jakie otrzymają goście hotelu, którzy zapłacili pełną cenę.

Oferty Last Minute cieszą wszystkich, którzy cenią sobie spontaniczność i są w stanie elastycznie dostosować się do tego, co w danym momencie biuro zaoferuje. Dziś się dowiaduję, że można tanio jechać do Grecji, jutro pakuję bagaże, a pojutrze jestem w autokarze lub samolocie.

Oferty Last Minute pozwalają też uniknąć poniesionych kosztów podróży, z której musimy zrezygnować na przykład z powodu choroby.

Oferty Last Minute to nie tylko wczasy, ale także kilkudniowe wycieczki, wypady weekendowe do znanych miast Europy albo rejsy wspaniałymi statkami.

Czy oferty Last Minute mają też wady?

Oczywiście, wakacje Last Minute nie dla każdego będą dobrą propozycją. Krótki czas na pakowanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów niesie też konieczność zrobienia szybkich, niezbędnych zakupów i załatwienia wielu ważnych spraw, które przypomną się przed wyjazdem. W tym sprawdzenie ważności paszportu, szczepień, załatwienia zastępstwa w pracy itp.

Z powyższych powodów wakacje Last Minute nie będą dobrą propozycją dla ludzi, którzy bardzo nie lubią podejmowania szybkich decyzji i nerwowego, szybkiego biegania po sklepach i urzędach.

Jak najlepiej korzystać z wakacji Last Minute

Mimo iż wakacje Last Minute wymagają spontaniczności i szybkiego podejmowania decyzji, to mogą być także dobrą opcją dla wszystkich, którzy mają do dyspozycji dużą ilość wolnego czasu, nie są zależni na przykład od konieczności brania urlopu na „ostatnią” chwilę. Polecamy więc na przykład nauczycielom korzystającym z dwumiesięcznych wakacji, emerytom albo też osobom, które mogą pracować zdalnie z każdego końca świata.

Aby nie przegapić interesującej oferty warto regularnie i często przeglądać strony biur podróży. Najlepsze i najciekawsze propozycje znikają bardzo szybko. Trzeba też zawczasu pamiętać o ewentualnej konieczności wymiany paszportu.

Warto też zorientować się, jaka pogoda dominuje w danym czasie i miejscu, kiedy mamy jechać. Korzystanie z wakacji Last Minute w porze deszczowej lub wietrznej nie będzie przyjemnością dla nikogo, nawet za niską cenę.