Do 15 lutego można składać wnioski na dofinansowanie do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu żagańskiego. Starostwo powiatowe zabezpieczyło na ten cel środki w budżecie.

Projekt realizowany jest po raz kolejny. – Zachęcamy do składania dokumentów. Wszelkie informacje dotyczące projektu znaleźć można na stronie internetowej urzędu – mówi Irena Karolewska pracownik starostwa powiatowego:

– Należy pamiętać o decyzji konserwatora zabytków na wykonanie prac. Ich zakres jest określony w ustawie o ochronie zabytków w specjalnym katalogu– zaznacza urzędniczka:

Dodajmy, że projekt realizowany jest od 2008 roku.