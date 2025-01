Z wiekiem skóra staje się mniej jędrna, słabo napięta i pojawiają się na niej zmarszczki. Aby opóźnić procesy starzenia się skóry warto dbać o skórę, dostarczając jej niezbędnych składników odżywczych. Na co dzień dobrze się sprawdzą kosmetyki z retinolem.

Retinol to jeden z najlepszych składników przeciwstarzeniowych. Jest to aktywna postać witaminy A czyli tzw. witaminy młodości, która pobudza produkcję kolagenu w skórze, delikatnie złuszcza, reguluje wydzielanie sebum i poprawia cykl odnowy komórkowej. Dzięki temu skóra staje się gęstsza, bardziej jędrna, napięta, rozjaśniona i promienna. Retinol redukuje też zmarszczki, nawet te głębsze, a także pozwala się pozbyć zaskórników. Ma również właściwości przeciwtrądzikowe. Retinol często występuje w kosmetykach do twarzy. Witamina A nie jest bezpośrednio dostarczana do organizmu z pożywieniem, lecz jedynie w postaci prowitaminy, beta-karotenu, która ulega przemianie w witaminę A. Z wiekiem witaminy A w organizmie coraz bardziej brakuje, na jej niski poziom dodatkowo wpływa też stres oraz promieniowanie słoneczne. Pochodne witaminy A są jednymi z najlepiej przebadanych składników na rynku, a ich efekty pozwalają skutecznie spowolnić proces starzenia czy poradzić sobie z trudnym w leczeniu trądzikiem.

Kosmetyki z retinolem. Jakie mają właściwości?

Retinol to przede wszystkim właściwości odmładzające, składnik ten jest więc często stosowany w kremach przeciwzmarszczkowych. Retinol przyczynia się do większej produkcji kolagenu i elastyny, przyspiesza odnowę naskórka, wzmacniając barierę ochronną skóry i zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci. Retinol ma też wpływ na lepsze ukrwienie skóry oraz poprawia jej jędrność i gęstość. Dodatkowo kosmetyki z retinolem mają działanie antyoksydacyjne, redukują szkodliwy wpływ wolnych rodników, zapobiegają niedoskonałościom cery, wyrównują koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia oraz wpływają na zdrowy, promienny wygląd skóry i jej witalność. Cera wygląda na dobrze odżywioną od wewnątrz, a zmarszczki są wygładzone. Kosmetyki z retinolem mogą stosować już osoby, u których pojawiają się pierwsze oznak starzenia się skóry. Retinol stosowany jest w kremach, kosmetykach pod oczach oraz serum. Ważne jest, aby preparat był odpowiednio dobrany do potrzeb i rodzaju skóry.

O czym pamiętać kupując kosmetyki z retinolem?

Aby retinol dobrze zadziałał na skórę musi być przekształcony w kwas retinowy, który jako jedyny ma zdolność oddziaływania na komórki skóry. Najlepsze będą kosmetyki, które mają odpowiednią formułę tego składnika z wysoką ochroną przed utlenianiem. Ważne jest też opakowanie kremu z retinolem, bez dostępu światła oraz sposób jego przechowywania. Stężenie retinolu jest najwyższe w kremach do twarzy i wynosi zazwyczaj 0,3-1 % retinolu, w kremach pod oczy stężenie jest niższe, zwykle ok. 0,1-0,3%. Na początek warto wybrać kosmetyk z niższym stężeniem retinolu i nakładać go na twarz 2-3 razy w tygodniu. Czasami skóra potrzebuje czasu, aby się do tego składnika przyzwyczaić, przez pierwsze dni stosowania mogą więc się pojawić podrażnienie i zaczerwienienie skóry. Stosowanie kremu z retinolem można połączyć z kremami nawilżająco-łagodzącymi, aby ukoić podrażnioną skórę i wzmocnić barierę hydrolipidową. Retinol na twarz najlepiej stosować na noc, ponieważ ma on właściwości fotouczulające. Krem z retinolem należy zawsze nakładać po dokładnym oczyszczeniu twarzy płynem do demakijażu lub żelem do mycia twarzy.