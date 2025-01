Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza dzieci i młodzież do zabawy w ramach projektu czytelniczego pod nazwą „Książkowy niekalendarz”. Zabawa kierowana jest do uczniów od klasy trzeciej do ósmej.

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Zachęcamy do spotkań w naszej książnicy i wspólnej zabawy w wyzwania. W ciągu każdego miesiąca każdy z uczestników będzie miał do wykonania trzy zadania – mówi Małgorzata Pawłowska z oddziału dla dzieci:

– W tym roku stawiamy także na zadania manualne. Zachęcamy rodziców do wspierania swoich pociech – zaznacza bibliotekarka:

Dodajmy, że projekt „Książkowy niekalendarz” w żarskiej bibliotece potrwa do końca roku.