W Żarach trwa budowa ulic Karkonoskiej oraz Izerskiej. Prace wykonywane są ze środków własnych miasta. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Czas na jej wykonanie to 150 dni.

Na rozpoczęcie robót mieszkańcy tych lokalizacji czekali od dawna. – Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, zatem niebawem kolejne zmiany i poprawa infrastruktury drogowej – mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Zychla:

– Dotychczas były to drogi gruntowe, co nastręczało trudności dojeżdżającym do swoich domów. Cieszy więc fakt, że powstaną jezdnie wraz z chodnikami dla pieszych oraz rowerzystów – podkreśla przedstawicielka ratusza:

W ramach prac wzdłuż ulic wykonane zostaną także nasadzenia drzew.