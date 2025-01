Trwa 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Żaganiu główne imprezy organizowane są w Żagańskim Pałacu Kultury. Na scenie w sali kryształowej odbywają się występy dzieci i młodzieży oraz koncerty zespołów. Licytowanych jest również wiele gadżetów.

Na ulicach miasta zobaczyć można wielu wolontariuszy zbierających do puszek. – Gramy dziś do samego końca. Kto nas jeszcze nie odwiedził musi koniecznie zajrzeć do pałacu – mówi szefowa żagańskiego sztabu orkiestry Katarzyna Kara:

– Puszki zapełniają się szybko. Wiele osób samych podchodzi do nas i wrzuca grosz na szczytny cel – mówią kwestujący:

Sami żaganianie podkreślają, że z powodu orkiestry specjalnie wyszli z domów. – To wyjątkowe wydarzenie, a pomagać trzeba. Tym bardziej, że w tym roku zbiórki odbywają się dla dzieci – zaznaczają darczyńcy:

W holu przed salą kryształową na odwiedzających pałac czeka wiele stoisk, gdzie można coś kupić, a pieniądze przeznaczone zostaną na konto orkiestry:

Dodajmy, że dziś także można wykonać darmowe badania przesiewowe w ambulansie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego czy zwiedzić wystawę przy żagańskim dworcu kolejowym.