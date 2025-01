Do tej pory nie ma efektów przynależności Zbąszynka do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. SIM nie otrzymała z Krajowego Zasobu Nieruchomości działki budowlanej w sąsiedztwie Zbąszynka o którą zabiegała. Zbąszynek, podobnie jak 14 innych lubuskich samorządów, należy do SIM o nazwie Nadodrzański.

– Ulokowaliśmy tam swoje pieniądze, których wciąż nie możemy uruchomić z powodu braku działki budowlanej – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Zarząd Nadodrzańskiej SIM prowadzi obecnie poszukiwania gruntów prywatnych w okolicach Zbąszynka, gdzie można by wybudować dom mieszkalny.