Oddział PTTK powiatu Żarskiego zaprasza aktywnych mieszkańców regionu do udziału w „Biegu po zdrowie”. Niedzielna impreza rekreacyjna odbędzie się w ramach 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie zaplanowało na terenie Zielonego Lasu w Żarach.

To kolejna edycja eventu związanego z aktywnością fizyczną połączona z kwestowaniem na rzecz orkiestry. – Zachęcamy do integracji i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Trasa wiedzie ścieżkami lasu i nie jest wymagająca. Tutaj bardziej chodzi o ruch. Nie ważne czy pobiegniemy czy będzie to spacer – mówi organizatorka spotkania Elżbieta Łobacz-Bącal:

– Bieg po zdrowie czy bieg policz się z cukrzycą to także zwrócenie uwagi na kondycję zdrowotną, której często zapominamy – podkreśla szefowa PTTK:

Start niedzielnego wydarzenia w Zielonym Lesie godzina 12.00.