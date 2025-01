1. Wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie żyje poparzony górnik

Zmarł jeden z górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po środowym zapaleniu metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice – poinformował PAP rzecznik placówki Wojciech Smętek.

Był to jeden z dziewięciu górników, przewiezionych do siemianowickiej oparzeniówki, spośród kilkunastu poszkodowanych w środowym wypadku.

– Niestety jednego z pacjentów nie udało się uratować

– powiedział PAP w czwartek Smętek.

Wskazał, że pacjent ten, przebywający na oddziale chirurgii ogólnej CLO, miał oparzenia powyżej 40 proc. powierzchni ciała, w tym bardzo zaawansowane oparzenia dróg oddechowych oraz oparzenia twarzy i głowy trzeciego stopnia.

W siemianowickim szpitalu nadal przebywa ośmiu górników ze Szczygłowic – po czterech na oddziale intensywnej opieki i na oddziale chirurgii ogólnej.

Informację o śmierci górnika przekazała też Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia Knurów-Szczygłowice.

– To sztygar zmianowy, który w Ruchu Szczygłowice pracował od 17 lat. Od wczorajszego zdarzenia przebywał w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Rodzinie oraz Najbliższym przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

– napisano na stronie JSW.

W tzw. ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice w środę rano zapalił się metan w ścianie XVII w pokładzie 405/1, poniżej poziomu 850. Z zagrożonego rejonu ewakuowano 44 górników, z których 16 zostało poszkodowanych.

14 z nich trafiło do szpitali woj. śląskiego. Wśród nich ogółem 9 do CLO), a dwóch do Krakowa do szpitala Rydygiera.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Pach informował w środę (22 stycznia), że poza oparzeniami górnicy mieli m.in. złamane kończyny. W działania ratownicze zaangażowanych było 12 zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce LPR.

Ostatni z poszkodowanych górników, którego transport na powierzchnię trwał najdłużej, miał trafić samolotem LPR z lotniska Katowice do szpitala w Warszawie. LPR przekazało jednak, że ostatecznie zapadła decyzja o przetransportowaniu go śmigłowcem do placówki w Krakowie.