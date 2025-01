1. Wpadki Szczęsnego w Lidze Mistrzów. Media debatują nad obsadą bramki

Debata na temat obsady bramki Barcelony rozgorzała na dobre po błędach Wojciecha Szczęsnego w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Benfice Lizbona, który „Duma Katalonii” wygrała ostatecznie 5:4.

Debata na temat obsady bramki Barcelony rozgorzała na dobre po decyzji trenera Hansiego Flicka o wystawieniu Szczęsnego w pierwszym składzie przeciwko Benfice” – napisał w środę portal Relevo.

„Barca” ostatecznie pokonała Portugalczyków 5:4, a polski golkiper zaliczył dwie fatalne interwencje, skutkujące stratą bramek.

– Nie oglądam się za siebie. Ostatnie sześć miesięcy było wyzwaniem i jestem bardzo szczęśliwy z decyzji, którą podjąłem, by przyjść do Barcelony

– skomentował po meczu Szczęsny, który wrócił z piłkarskiej emerytury i na początku października podpisał kontrakt do końca sezonu.

W środę (22 stycznia) hiszpańskie media w bardziej wyważony sposób oceniały występ Szczęsnego w Lizbonie. O ile na gorąco pisano o „katastrofie”, to w środę kataloński dziennik „Mundo Deportivo” podkreślił, że prócz wpadek Polak zaliczył w końcówce meczu świetne interwencje.

W sieci pojawiło się sporo drwiących z gry Szczęsnego filmików, nawiązujących m.in. do palenia przez Polaka papierosów – zauważył portal dziennika „La Razon”.

W obronie bramkarza stanął po meczu trener Barcelony Hansi Flick.

– Który zawodnik nie popełnia błędów? Wygrywamy razem i przegrywamy razem. Jeden piłkarz o tym nie decyduje, lecz cała drużyna

– powiedział Flick.

W ocenie dziennika „Marca”, odpowiedzialność za wystawienie we wtorek Szczęsnego spada w całości na trenera. Solidna postawa Inakiego Peny w ostatnich meczach nie dawała podstaw do posadzenia go na ławce, podczas gdy Polak osłabił drużynę w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt, kiedy dostał czerwoną kartkę – dodała gazeta.

„Marca” przewiduje, że w najbliższym ligowym meczu przeciwko Valencii w bramce najprawdopodobniej wystąpi Pena, a Szczęsny może zagrać w następnym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie.

Flick stwierdził w jednej ze wcześniejszych wypowiedzi, że „nie ma bramkarza na poszczególne rozgrywki”, a decyzja o obsadzeniu bramki przychodzi bezpośrednio przed kolejnym meczem.

Barcelona w siedmiu meczach Ligi Mistrzów zdobyła 18 punktów i zajmuje drugie miejsce w fazie zasadniczej. Z kompletem zwycięstw prowadzi Liverpool.

W lidze hiszpańskiej „Duma Katalonii” jest dopiero trzecia, tracąc do pierwszego Realu Madryt siedem punktów.