66 osób zginęło, a 51 zostało rannych w pożarze, który wybuchł we wtorek nad ranem w restauracji hotelu w ośrodku narciarskim Kartalkaya w północno-zachodniej Turcji – poinformował minister spraw wewnętrznych tego kraju Ali Yerlikaya.

Dwie spośród ofiar zginęły po wyskoczeniu z płonącego budynku – przekazała agencja AP. Telewizja NTV powiadomiła, że niektórzy goście usiłowali wydostać się z ogarniętego ogniem ośmiopiętrowego hotelu, spuszczając się w dół na linach utworzonych ze związanych prześcieradeł.

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic

The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel's restaurant.

Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2025