Dziś oddany do użytku został ponad kilometr ścieżki rowerowej Kiełcz – Nowa Sól. To po dwukilometrowej trasie Rudno – Nowe Żabno druga odnoga ścieżki przebiegającej przez powiat nowosolski. – To nasze zadanie, aby tworzyć taki szkielet – mówi Izabela Bojko, wójt gminy wiejskiej Nowa Sól.

– Na ścieżkę czekaliśmy wiele lat – mówi Rafał Kubów, sołtys Kiełcza.

Jednym z priorytetowych działań samorządu województwa lubuskiego jest budowa infrastruktury turystycznej – mówi marszałek Marcin Jabłoński.

Koszt inwestycji to 3 miliony złotych, z czego dwa pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielone Górze.