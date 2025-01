Nasze trzy rozgłośnie grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Wesprzyj szczytny cel i sprawdź się jako prezenter na jednej z naszych trzech anten! Na licytację wystawiliśmy możliwość współprowadzenia naszych sztandarowych, porannych programów na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra i Radia Gorzów. Zwycięzcy poprowadzą program m.in z Kasią Jankowską, Tomkiem Oszmiańskim, Romkiem Awińskim i Danielem Rutkowskim.

W Radiu Zielona Góra mieszkańców budzi Romek Awiński i Marta Blonkowska, którzy mówią wprost: możecie nas kupić i pomóc małym pacjentom z hematologii i onkologii dziecięcej:

Do akcji przyłącza się także ekipa Radia Gorzów. – To szansa by sprawdzić jak nasza praca wygląda od kulis, zostań jednym z nas – zachęca reporterka Magdalena Pawłowska z gorzowskiej rozgłośni:

Kasia Jankowska, Tomek Oszmiański i Bartłomiej Walkowski to trójka dziennikarzy, która budzi słuchaczy Radia Zachód. Argumentów za tym, by wziąć udział w licytacji jest sporo:

W tym roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na hematologię i onkologię dziecięcą. Zebrane fundusze trafią do 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej i 6 ośrodków chirurgii onkologicznej – mówi współtwórca WOŚP – kardiochirurg profesor Bohdan Maruszewski.

Do udziału w internetowych aukcjach zachęca Jerzy Owsiak. Jak mówi, wylicytować będzie można wyjątkowe przedmioty i spotkania.

Rocznie w Polsce na raka zapada około 1100 dzieci. Dzięki rozwojowi medycyny liczba wyleczeń wzrosła do 80-90 procent, co stawia Polskę na równi z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Fundacja już czterokrotnie wsparła diagnostykę onkologiczną dzieci, kupując ponad tysiąc urządzeń o łącznej wartości prawie 108 milionów złotych.

Rok temu Fundacja zbierała na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W ramach 32. Finału Orkiestra zebrała rekordową sumę – blisko 282 miliony złotych.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Podczas trzydziestu dwóch finałów Orkiestra zebrała prawie 2 miliardy 300 milionów złotych. Kupiła niemal 75 tysięcy urządzeń ratujących zdrowie i życie.

Linki do licytacji:

Radio Zielona Góra:

https://allegro.pl/oferta/wspolprowadzenie-porannego-programu-radia-zielona-gora-17148008412

Radio Zachód

https://allegro.pl/oferta/wspolprowadzenie-porannego-programu-radia-zachod-17148212164

Radio Gorzów

https://allegro.pl/oferta/wylicytuj-prowadzenie-porannej-audycji-radia-gorzow-95-6-fm-17146478485