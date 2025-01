– Z Wielką Brytanią i osobiście z panem premierem mamy identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie, na agresję rosyjską wobec Ukrainy, identyczne poglądy co do tego, co należy robić, jak należy działać, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy

Będziemy współdziałać z sojusznikami, by Ukraina znalazła się w maksymalnie silnej pozycji i by była zdolna do samoobrony i odstraszania Rosji w przyszłości – powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

3. Tusk: zwróciłem się do Rady Europejskiej o nieformalny szczyt z udziałem premiera Wielkiej Brytanii

Premier Donald Tusk powiedział, że zwrócił się do Rady Europejskiej, by doszło do pierwszego spotkania, nieformalnego szczytu z udziałem premiera Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że będzie to symboliczne ponowne otwarcie, jeżeli chodzi o współpracę między Wielką Brytanią i UE – dodał.

– Zwróciłem się do Rady Europejskiej, aby doszło do pierwszego spotkania, nieformalnego szczytu z twoim udziałem (premiera Wielkiej Brytanii – przyp. PAP). Mam nadzieję, że to będzie nie tylko takie symboliczne ponowne otwarcie, ale też bardzo konkretne spotkanie, jeśli chodzi o możliwie najbliższą współpracę między Wielką Brytanią i Unią Europejską

– powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Szef polskiego rządu dodał, że Starmer spotka się także z polskimi inwestorami, przedsiębiorcami i z polskimi ministrami „odpowiedzialnymi za gospodarkę, za inwestycje”.

– Zdaję sobie sprawę, że to moje marzenie, że w miejsce Brexitu będzie kiedyś 'return’ może jest iluzją. Staram się być realistą, ale wolę w swoim sercu takie marzenia jeszcze zachować, bo czasami marzenia też w polityce się spełniają

– powiedział premier Polski.

Tusk podkreślił również, że ważne jest to, że wraz z premierem Starmerem są „bardzo zdeterminowanymi zwolennikami jak najściślejszych więzi transatlantyckich”.

– Wielka Brytania i Polska, i też my osobiście, będziemy działali po obu stronach Atlantyku, aby te więzi transatlantyckie, ta jak najbliższa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą zarówno w kontekście wojny na Ukrainie, (…) żeby ta współpraca była na jak najwyższym poziomie, niezależnie od czasami trudności czy niepewności

– podkreślił premier Tusk.