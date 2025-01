Czasy mamy niespokojne, a Polska w UE to nasza racja stanu; albo będziemy w Unii Europejskiej, albo będziemy w sferze wpływów Putina – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśniając konieczność przygotowania projektu ustawy, która utrudni proces ewentualnego wychodzenia Polski z UE.

Hołownia poinformował w piątek(17 stycznia), że przygotowuje projekt ustawy ws. ewentualnego „polexitu”; zaproponuje aby podpisali go posłowie Polski 2050, ale nie tylko im.

– powiedział marszałek.

– Czasy mamy niespokojne, a Polska w Unii Europejskiej to nasza racja stanu. To jest nasze dziedzictwo narodowe wypracowane przez pokolenia

– mówił Hołownia.

– dodał marszałek.

Podkreślił, że dzisiaj wybór wydaje się oczywisty, szczególnie po tym, co zobaczyliśmy w wykonaniu Putina na Ukrainie.

– Jak nie będziemy w Unii Europejskiej, to będziemy w Związku Białorusi i Rosji. W sposób formalny albo funkcjonalny. Nigdy nie możemy do tego dopuścić

– powiedział.

Hołownia przypomniał, że dzisiaj, aby rozpocząć proces wyjścia Polski z Unii Europejskiej potrzeba 231 głosów na sali sejmowej.

– podkreślił.

– Uważam, że tak, jak pytaliśmy społeczeństwo, czy chce wejść do Unii Europejskiej, tak absolutnym minimum powinno być to, że jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że z Unii Europejskiej trzeba wyjść, to zapyta się o to społeczeństwo, a nie 231 posłów