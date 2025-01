W czeskiej części Karkonoszy w niedzielę (12 stycznia) ogłoszono trzeci (z pięciu) stopień zagrożenia lawinowego. Po polskiej stronie alarm 2. stopnia. Na grzbietach leży od 90 do 150 cm śniegu, więcej na nawietrznych stokach. Przy trzecim stopniu zagrożenie lawinowe jest znaczne, a wędrówki po terenie wymagają dużej ostrożności.

Sytuację w górach przy trzecim z pięciu stopni zagrożenia lawinowego określa się jako bardzo zdradliwą – przypomniał karkonoski oddział Służby Górskiej (Horska Slużba HS).

Trzeci stopień został ogłoszony po raz pierwszy w bieżącym sezonie. Drugi stopień, ogłoszony w sobotę, obowiązywał tylko przez jeden dzień.

– Po ociepleniu i opadach deszczu nastąpiło gwałtowne ochłodzenie, które stworzyło na powierzchni pokrywy śnieżnej skorupę

– przekazał Robert Dlouhy z HS. Dodał, że na tę skorupę od piątku napadało 50 cm nowego śniegu. Do tego doszedł jeszcze silny wiatr.

Lawiny deskowate, zwane także płytowymi, niosące nowy śnieg, powstają na wysokości do 1200 m nad poziomem morza.

– Uwolnienie lawiny jest możliwe już przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, zwłaszcza na stromych stokach

– powiedział Dlouhy.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego po polskiej stronie Karkonoszy

Z uwagi na aktualne warunki pogodowe i śniegowe w Karkonoszach, po polskiej stronie, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki te wymagają szczególnej ostrożności podczas wędrówek w górach.

Śnieg, który został nawiany przez silny wiatr, gromadzi się w miejscach takich jak żleby, zagłębienia terenu, kotły polodowcowe oraz za przełamaniami terenu. Szczególnie niebezpieczne są strome zbocza powyżej górnej granicy lasu.

Wiatr z północno-zachodnich i północnych kierunków, osiągający w porywach do 20 m/s, powoduje nierównomierne odkładanie śniegu, co sprawia, że zagrożenie lawinowe występuje na wszystkich wystawach. W takich miejscach tworzą się zwarte deski śnieżne.

W górnych partiach Karkonoszy leży obecnie od 80 do 130 cm śniegu, w tym do 30 cm świeżego śniegu z ostatnich opadów. Śnieg jest twardy i zbity w niektórych miejscach, co dodatkowo wpływa na wzrost zagrożenia lawinowego.

W najbliższym czasie prognozowane są kolejne opady śniegu, które miejscami mogą być intensywne. Wiatr z kierunków północno-zachodnich i północnych pozostanie silny, osiągając porywy do 20 m/s.Temperatura utrzyma się na poziomie od -10°C do -8°C.

Dalsza część tekstu pod tweetem

W polskich Karkonoszach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, a po stronie czeskiej Horská služba ogłosiła trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego.

Komunikat Karkonoskiego Parku Narodowego oraz mapy zamkniętych szlaków są na:https://t.co/7ZwGzOfAaC pic.twitter.com/6CdqqOGDr4 — KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) January 12, 2025

Bądź rozsądny, zachowaj bezpieczeństwo!

Aby góry nie udzieliły bolesnej lekcji pokory:

Śledźcie bieżące komunikaty lawinowe oraz prognozy pogody,

Przestrzegajcie zasad poruszania się w Karkonoski Park Narodowy gdzie należy przemieszczać się tylko po otwartych szlakach turystycznych,

Planujcie swoje trasy rozsądnie i wybierajcie bezpieczne, oznakowane szlaki,

Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i pamiętajcie, że góry wymagają pokory!

Wzrosło zagrożenie lawinowe na Babiej Górze

Do drugiego stopnia – po raz pierwszy tej zimy – podnieśli stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. To wynik silnego wiatru wiejącego z różnych kierunków i opadów śniegu. Jak ocenili goprowcy, zagrożenie jest umiarkowane.

Zdaniem ratowników górskich, pokrywa śnieżna na niektórych stromych stokach Babiej Góry nie jest już tak dobrze związana jak wcześniej. Wyzwolenie na nich lawiny jest możliwe przy dużym dodatkowym obciążeniu. Samoistne zejście bardzo dużych mas śniegu jest mało prawdopodobne.

Goprowcy podali, że poruszanie się w terenie wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach.

Pokrywa śniegu na Babiej Górze jest nierównomierna i wzrasta wraz z wysokością. Na Markowych Szczawinach leży około 50 cm śniegu, w partiach szczytowych 60-80 cm, a miejscami nawet powyżej 100 cm.

Dotychczas na Babiej Górze obowiązywał najniższy, pierwszy stopień zagrożenia. Określane ono jest w pięciostopniowej skali.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Intensywne opady śniegu w Tatrach. Wzrasta zagrożenie lawinowe

Ratownicy TOPR ogłosili w niedzielę (12 stycznia) wzrost zagrożenia lawinowego do drugiego, umiarkowanego stopnia. Na Kasprowym Wierchu leży już 65 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 74 cm. Panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki.

– Bardzo silny wiatr połączony ze znacznym opadem śniegu gwałtownie pogorszył sytuację lawinową. Problemem są świeże depozyty odłożonego przez wiatr śniegu we wszystkich formacjach wklęsłych oraz na rozległych polach śnieżnych, w szczególności powyżej górnej granicy lasu. Te miejsca należy traktować jako szczególnie niebezpieczne

– czytamy w komunikacie TOPR.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w wyższych partiach Tatr panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki są pozawiewane i przysypane świeżym śniegiem, ich przebieg jest niewidoczny. Miejscami utworzyły się głębokie zaspy.

Na graniach utworzyły się nawisy śnieżne, a niski pułap chmur oraz mgła, utrudniają orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń. Na szczytach wieje silny i porywisty wiatr potęgujący poczucie zimna.