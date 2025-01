Wąsek (WSS Wisła), który sięgnął po tytuł po raz pierwszy, na Wielkiej Krokwi uzyskał 145 i 134,5 m, co dało mu łączną notę 279,9 pkt. Drugi był Kamil Stoch (S Eve-nement Zakopane) – 263,5 pkt (127,5 i 131 m), a trzeci Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra) – 251,1 (136,5 i 119,5).

– Były dwa razy brązowe medale w zimie i srebrny w lecie, więc kolekcja krążków MP jest już pełna. Finalnie konkurs bardzo udany, chociaż warunki były ciężkie – wiatr mieszał, więc tym bardziej się cieszę z tego tytułu. Oczywiście, są pewne błędy do poprawki, więc przed Pucharem Świata jeszcze będzie trochę pracy, ale skoro wyniki są, to tak do końca nie ma co narzekać