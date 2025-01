W przygranicznych Tuplicach oficjalnie uruchomiono polsko-niemiecką placówkę straży granicznej. Projekt jest czwartą z kolei wspólną inicjatywą obu krajów związaną z utrzymaniem bezpieczeństwa i monitorowania ruchu. Oddany obiekt to wynik podpisanego w zeszłym roku porozumienia między stronami.

Patrole składające się z polskich i niemieckich funkcjonariuszy operować będą do 30 kilometrów w głąb sąsiadujących ze sobą krajów. Jak mówią mundurowi, takie rozwiązania to wartość dodana do skuteczności wykonywanych zadań. – To tylko dowodzi o doskonałej współpracy w euroregionie. Pozwoli to także minimalizować nielegalne przekraczanie granic – podkreśla wojewoda lubuski Marek Cebula: