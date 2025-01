Premier Donald Tusk zapewnił, że każdy przedstawiciel Izraela, który będzie chciał uczestniczyć w uroczystościach w Auschwitz, czy to będzie premier, czy prezydent, czy minister, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo i nie zostanie zatrzymany. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie.

Tusk poinformował, że rząd od wielu dni pracował nad stanowiskiem, które zagwarantuje wszystkim gościom uroczystości rocznicowych w Oświęcimiu bezpieczny pobyt, w szczególności – jak dodał – dotyczyło to przedstawicieli Izraela.

– powiedział szef rządu.

Premier @donaldtusk w #Sejm : Oczywistym dla mnie jest, że każdy przedstawiciel Państwa Izrael powinien mieć prawo do wizyty, szczególnie w dniu rocznicy. Dlatego polski rząd zapewni w tym dniu wolny i bezpieczny dostęp najwyższym przedstawicielom Państwa Izrael do obchodów.

Premier przekazał też, że dysponuje informacją z ambasady, że na uroczystościach Izrael ma reprezentować minister edukacji.

– Czy to będzie premier, czy prezydent, czy minister edukacji – tak jak jest to w tej chwili deklarowane – państwa Izrael, ktokolwiek z nich przybędzie do Oświęcimia, na uroczystości w Auschwitz, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo i nie zostanie zatrzymany