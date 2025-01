Rekordową sumę 75 milionów złotych przeznaczy w tym roku na inwestycje gmina Szprotawa. To prawie 40 procent tegorocznego budżetu. – Staramy się co roku inwestować, bo prowadzi to do rozwoju gminy – mówi burmistrz Mirosław Gąsik.

W połowie roku zostanie zakończona rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa przedszkola w Lesznie Górnym.