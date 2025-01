Chętni do służby w policji mogli dziś sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu sprawności fizycznej. W hali kompleksu sportowego Arena w Żaganiu po raz kolejny zorganizowano darmowe zajęcia, podczas których kandydaci pokonywali specjalny tor przeszkód. Pomocą służyli policyjni instruktorzy.

Minuta i 41 sekund to minimalny czas, jaki trzeba uzyskać, aby zaliczyć konkurencję. To wymóg niezbędny, aby myśleć o dalszych etapach rekrutacji do służby. Ważna jest tu również technika, bo każdy błąd jest kosztowny. Jak mówią mieszkańcy Żagania i pobliskich miejscowości jest to dla nich szansa na solidne przygotowanie się. – Ten tor tylko z pozoru jest łatwy do pokonania. Warto więc skorzystać z okazji i poćwiczyć trochę. To przygotowanie zaowocuje już na samym egzaminie – podkreślają kandydaci do policji: