Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu zorganizowała trening sprawności fizycznej dla kandydatów do służby. Każdy mógł przyjść na darmowe szkolenie i pod okiem instruktorów pokonać specjalny tor przeszkód. To jeden z wymogów podczas rekrutacji do służby.

Mundurowi cyklicznie wychodzą z inicjatywą do młodych ludzi rozważających służbę w ich formacji. – Za każdym razem pojawiają się chętni. Niektórzy są tu kilka, a nawet kilkanaście razy. Wszystko po to, aby dobrze przygotować się do egzaminu – mówi prowadzący zajęcia nadkomisarz Marek Wawrzyniak:

Sami kandydaci do służby podkreślają, że takie spotkania dużo im dają. – Tor tylko pozornie jest łatwy do pokonania. Trzeba uważać, aby nie popełnić błędów technicznych. Podpowiedzi i wskazówki instruktorów naprawdę pomagają – zaznaczają przyszli funkcjonariusze:

Dodajmy, że wymagany czas na pokonanie toru przeszkód to minuta i 41 sekund.