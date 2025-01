Singapurski paszport znalazł się na szczycie listy najsilniejszych dokumentów podróży na świecie – wynika z rankingu Henley Passport Index. Jego posiadacze mogą podróżować bezwizowo do 195 z 227 krajów. Polski paszport zajął siódme miejsce i pozwala na wyjazd bez wiz do 188 państw.

Zestawianiem paszportów pod względem swobody podróżowania po świecie od 2006 r. zajmuje się londyńska firma doradcza w sprawach obywatelstwa i rezydencji Henley and Partners. Ranking ocenia 199 paszportów z całego świata, rokrocznie uwzględniając zmiany w umowach wizowych między państwami.

Japoński paszport zajął drugie miejsce i daje możliwość odwiedzenia 193 krajów. Państwa UE: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Finlandia, wraz z Koreą Południową zajęły trzecie miejsce. Dokumenty wydane przez te kraje umożliwiają obywatelom podróże do 192 miejsc bez konieczności posiadania wiz.

Gorzej niż w 2024

Polski paszport spadł w rankingu o jedno miejsce w porównaniu z 2024 r. Przed dekadą dokument zajmował 16. miejsce i pozwalał na podróż do 161 krajów.

Niżej od Polski sklasyfikowano w bieżącym roku m.in. paszport czeski, węgierski i amerykański. Najniżej, na miejscu 106, uplasował się paszport Afganistanu, który pozwala na bezwizową podróż zaledwie do 26 państw.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – to jeden z krajów, który w ciągu dekady odniósł jeden z największych sukcesów w zakresie globalnej mobilności – od 2015 r. awansował o 32 miejsca na pozycję 10., co oznacza możliwość podróżowania bez wiz do 185 państw. Równie duży skok odnotowały Chiny – z 94. miejsca w 2015 r. na 60. pozycję w 2025 r.

W ciągu ostatniej dekady tylko 22 ze 199 paszportów na świecie spadły w rankingu, w tym jeden z największych spadków odnotowały Stany Zjednoczone z 2. na 9. pozycję.