Po raz pierwszy od dawna białoruskie władze pokazały w internecie zdjęcia i nagranie, na których widać więzionego Wiktara Babarykę. Bankier zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r. jako rywal Alaksandra Łukaszenki.

Publikację zdjęć Babaryki skomentowała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Podkreśliła, że zobaczenie go po ponad 700 dniach „incommunicado” to „ogromna ulga”.

„Incommunicado” to sytuacja, w której więźniowie są całkowicie pozbawieni kontaktu ze światem zewnętrznym. Władze stosują pełną izolację zwłaszcza wobec „prominentnych” więźniów reżimu, którymi interesuje się opinia międzynarodowa. „Incommunicado” zastosowano m.in. względem więźniarki politycznej Maryi Kalesnikawej, którą przetrzymywano w pełnej izolacji od lutego 2023 roku do listopada 2024 r., gdy na krótko pozwolono jej się zobaczyć z ojcem.

Dalsza część tekstu pod tweetem

I’m very relieved to see the first images of Viktar Babaryka after more than 700 days of incommunicado detention. Now, we must demand to see all others who remain hidden, and this cruel, inhumane practice must end. All political prisoners in Belarus must be set free. pic.twitter.com/KAtt3p8qyb

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 8, 2025