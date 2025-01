Rekordową sumę 20 milionów złotych przeznaczy w tym roku na inwestycje gmina Bytom Odrzański. To prawie 40 procent tegorocznego budżetu. – Staramy się co roku inwestować, bo prowadzi to do rozwoju gminy – mówi burmistrz Jacek Sauter.

– W planie tegorocznych inwestycji jest także termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim, na co gmina otrzymała 9 milionów złotych unijnej dotacji – dodał burmistrz Sauter.