Gminy Bytom Odrzański i Siedlisko może połączyć kładka pieszo – rowerowa, albo wąski most dla pojazdów. Historyczna inwestycja, która miałaby kosztować od 25 do 40 milionów złotych, ma zostać sfinansowana ze środków unijnych. – Na razie jesteśmy na etapie wyboru koncepcji co wiąże się z potrzebami i wysokością środków – mówi Daniel Kołtun, wójt gminy Siedlisko.

Przypomnijmy, że w 1945 roku most nad Odrą został zniszczony, a przez wiele lat na rzece działała przeprawa łodzią wiosłową.