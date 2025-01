W tym roku Liceum Ogólnokształcące we Wschowie obchodzi jubileusz 80 – lecia. Jest to jedna z najstarszych szkół na Ziemiach Odzyskanych. – Obchody, które już się rozpoczęły zakończą się zjazdem absolwentów 6 września 2025 roku. – Do tego czasu odbędzie się szereg wydarzeń związanych z jubileuszem, które organizują powołane zespoły – mówi Agata Karolczyk – Kozyra, dyrektor wschowskiego liceum.

Najbliższe wydarzenie to koncert kolęd, który odbędzie się w najbliższy piątek. Do wschowskiej placówki uczęszczał profesor Bronisław Geremek, a jednym z absolwentów jest także profesor Tadeusz Borys, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego.