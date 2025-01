Na lotniskach w Niemczech doszło w piątek po południu (3 grudnia) do awarii informatycznej, która objęła systemy komputerowe policji używane do kontroli osób wjeżdżających do kraju – podał portal dziennika „Bild”, powołując się na źródła w policji. Przyczyna awarii nie jest na razie znana.

Rzecznik policji federalnej odpowiedzialny za lotnisko we Frankfurcie powiedział gazecie, że „wiele czynności musi teraz być wykonywanych ręcznie”.