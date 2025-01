Medycyna to branża, która stale się rozwija. Nic więc dziwnego, że lekarze ciągle poszukują nowoczesnych, a wręcz innowacyjnych rozwiązań i metod. Stosują je podczas codziennej praktyki, przyjmując szerokie grono pacjentów w placówkach medycznych i prywatnych gabinetach. Chcąc poszerzyć działalność i zakres świadczonych usług, coraz częściej decydują się na szkolenia z medycyny estetycznej. Są one często poszukiwane przede wszystkim ze względu na popularność zabiegów estetycznych wśród pacjentów obu płci. Co więcej, do wykonania niektórych z nich istnieją względy medyczne (zdrowotne). Usuwanie niedoskonałości zewnętrznego wyglądu człowieka nie zawsze ma bowiem wyłącznie wymiar kosmetyczny i estetyczny.

Szkolenia z medycyny estetycznej to zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie lekarza do wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych i estetycznych. Choć większość z nich jest mało inwazyjna, warto zadbać o minimalizowanie ryzyka występowania objawów niepożądanych i powikłań wśród pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zabiegi medycyny estetycznej mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani specjaliści. Są nimi lekarze różnorodnych specjalizacji, zwykle jednak doświadczeni w swojej branży. Poszukują oni nowych rozwiązań i usług, jakie mogą oferować swoim pacjentom. Wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, umożliwiając bezpieczne i bezbolesne wykonanie m.in. wolumetrii, mezoterapii, iniekcji, liftingu czy laseroterapii.

Co można zyskać dzięki profesjonalnym szkoleniom z medycyny estetycznej?

Szkolenia z medycyny estetycznej w METODOS prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w trybie warsztatowym, z rozbudowaną częścią praktyczną spotkania. Kursanci pod czujnym okiem instruktora poznają zasady bezpiecznej kwalifikacji pacjentów do zabiegu i wykonywania poszczególnych zabiegów z medycyny estetycznej. Techniki zabiegowe stosują na modelach i modelkach obecnych podczas szkolenia. Dzięki temu każdy lekarz może przeprowadzić zabieg własnoręcznie, wielokrotnie powtarzając i stopniowo opanowując każdy element szkolenia. Wykorzystanie umiejętności praktycznych zawsze poprzedza dokładne przygotowanie teoretyczne kursantów. Poznają oni wskazania i przeciwwskazania do zabiegów, uczą się wykonywania profesjonalnego badania podmiotowego pacjenta.

Uczestnicząc w profesjonalnych kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej, lekarze zyskują wiedzę i umiejętności, które potwierdzone zostają stosownym certyfikatem. Tym samym zyskują uprawnienia, których nie posiadają np. kosmetolodzy. Zwykle, dbając o rozwój własnego doświadczenia zawodowego, decydują się na kolejne szkolenia, poszerzające ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Niemożliwe jest bowiem poznanie wszystkich technik i możliwości zabiegowych podczas jednego kursu.

Uprawnienia lekarza po ukończeniu kursu z certyfikatem – mezoterapia mikroigłowa, zabiegi iniekcyjne, kwas hialuronowy, botoks, lifting, wolumetria, stymulatory tkankowe, laseroterapia

Szkolenia i kursy z medycyny estetycznej to nie tylko kosmetologia, ale połączenie różnorodnych dziedzin – medycyny, dermatologii, a nawet chirurgii. Po ukończeniu stosownych kursów lekarze mogą wykonywać zabiegi iniekcyjne, mezoterapii igłowej, modelowania i powiększania ust, wypełniać zmarszczki z użyciem kwasu hialuronowego, wygładzać je z użyciem toksyny botulinowej, nici PDO, a nawet osocza bogatopłytkowego. Potrafią także przeprowadzać liposukcję i lipotransfer, wolumetrię, a także stosować biostymulatory i laser. Szkolenia z medycyny estetycznej prowadzone w METODOS Medycznym Ośrodku Szkoleniowym podzielone są ze względu na stopień zaawansowania.

Szkolenia z medycyny estetycznej – dla kosmetologów czy lekarzy?

By skorzystać ze szkolenia z medycyny estetycznej, nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia z branżą beauty. Wszystkie treści dostosowane są do możliwości kursantów, którzy posiadają elementarną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu. Kursy medycyny estetycznej od podstaw, gruntownie przygotowują lekarza do samodzielnej pracy z pacjentem. Po ich ukończeniu lekarz zyskuje wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania podstawowych zabiegów medycyny estetycznej.

Co istotne, wszystkie szkolenia METODOS Medycznego Ośrodka Szkoleniowego dedykuje się jedynie aktywnym zawodowo lekarzom. Kursanci muszą bowiem posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu. Certyfikat poświadczający zdobycie cennych umiejętności jest ważny jedynie wówczas, gdy wydany jest osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania danych działań i procedur medycznych. Uczestnicy kursu i szkolenia z medycyny estetycznej nie muszą ponadto martwić się o dostępność modeli i modelek. Ich obecność to gwarant podczas wszystkich szkoleń METODOS.

Gdzie znaleźć profesjonalną i rzetelną ofertę szkoleniową kursów medycyny estetycznej?

Szkolenia prowadzone przez lekarzy charakteryzują się indywidualnym podejściem do kursantów, rzetelnością i aktualnością przekazywanych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Kursanci zyskują dostęp do konspektu zawierającego zakres materiału umawianego podczas spotkania szkoleniowego.

Interesując się szkoleniami z medycyny estetycznej, warto wybierać te placówki, które nie współpracują ściśle z żadnym producentem czy dystrybutorem. Dzięki temu kursant zwiększa swoją szansę na poznanie różnorodnych preparatów i technik zabiegowych. Pracuje wyłącznie na sprawdzonych substancjach, pochodzących od znanych marek. Niektóre centra szkoleniowe prowadzą kursy w trybie indywidualnym, inne stawiają na wykorzystanie metod warsztatowych. Podczas warsztatów praktycznych kursant pod okiem szkoleniowca poznaje technikę zabiegów, wykonując ją na modelkach i modelach. Dzięki temu lekarz nabiera pewności w działaniu i poznaje w praktyce niezbędne elementy wybranych procedur medycznych. Zajęcia praktyczne z zakresu medycyny estetycznej powinny dotyczyć wszystkich zabiegów, przede wszystkim takich jak: powiększanie i modelowanie ust kwasem hialuronowym, przeprowadzenie zabiegów z różnorodnych technik mezoterapii, wolumetrii, liftingu i wykorzystania wypełniaczy.