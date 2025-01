Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. Wiatr w porywach może osiągać do 90 km/h rejonach podgórskich Karpat.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla całego kraju z wyjątkiem województwa lubelskiego.

– Dzisiaj wiatr porywisty, dopiero po południu słabnący. Porywy od 55 km/h do 70 km/h, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 90 km/h, nad morzem do 80 km/h. Na północy i w górach zawieje śnieżne

– podał Instytut na platformie X.

Wydano także ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem, które dotyczy woj. pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego i zacznie obowiązywać w czwartek (2 stycznia) o godz. 16.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które powodują ich oblodzenie. Temperatura minimalna wynosi około minus 3 st. C, a temperatura minimalna przy gruncie około minus 5 st. C.

IMGW poinformował, że w czwartek będzie „pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy i w górach przechodzące w śnieg”. Nad morzem możliwe burze, temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 st. C, lokalnie na południu do 11 st. C.