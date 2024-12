Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Wyrobiec na ręce premiera Donalda Tuska złożył rezygnację ze stanowiska – poinformował we wtorek resort.

Jak podało MKiDN, w związku z rezygnacją Wyrobca ze stanowiska „nadzór nad departamentami, które koordynował, przejmie ministra Hanna Wróblewska”.

Andrzej Wyrobiec urodził się w 1964 r. w Chrzanowie. Jest absolwentem Historii i Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

W latach 1989-94 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie. Do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą; był wspólnikiem, prokurentem i członkiem zarządu w agencji reklamowej.

Wyrobiec zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2002-2006), a w okresie 2007–2009 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej MPL Kraków – Balice Sp. z o.o. W latach 2005–2014 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był członkiem Unii Wolności, od 2001 r. Platformy Obywatelskiej.

Był zastępcą skarbnika (2006-2009), a potem skarbnikiem PO (2009-2010) oraz pełnomocnikiem finansowym wszystkich komitetów wyborczych PO. W 2010 r. został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od 2010 do 2013 r. był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

Od 2014 do 2015 r. Wyrobiec pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. pracował jako pełnomocnik dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. W 2020 r. został dyrektorem Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

W grudniu 2023 r. został ponownie powołany na stanowisko wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.