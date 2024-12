W jaki sposób pomagac osobom potrzebującym, uzależnionym i w kryzysie bezdomności? Gdzie możemy uzyskac wsparcie? Jakie służby poinformowac gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy? W Polsce żyje co najmniej 31 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. Są to w większości mężczyźni (80%), pozostała grupa to kobiety. 1,5 tysiąca osób to osoby poniżej 18 roku życia.