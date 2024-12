Przyszłoroczny budżet Żar z 14-milionowym deficytem. Przy dochodach ponad 260 milionów złotych wydatki planowane są na poziomie 275 milionów. Wśród zadań jest 70 różnego rodzaju inwestycji oraz tak zwanych działań miękkich.

Rada miasta przyjęła jednogłośnie projekt do realizacji na kolejne miesiące nowego roku. – Cieszy nas ta zgodność, bo razem budujemy nasze miasto i tworzymy to wszystko, co się w nim dzieje – mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Zychla:

– Te środki obejmują inwestycje już trwające, ale i wiele nowych, które chcemy zrealizować – zaznacza Agnieszka Zychla:

W budżecie przewidziano także pieniądze na sfinansowanie projektu budynku warsztatów terapii zajęciowej.