Ważna chwila dla pacjentów i personelu żarskiego Szpitala na Wyspie. Po długich oczekiwaniach przeniesiono zakład rehabilitacji do nowo wybudowanego skrzydła lecznicy. Przechodzący rekonwalescencję mają teraz do dyspozycji nowoczesny sprzęt i przestrzenne pomieszczenia. Szpital otrzymał także laser wysokoenergetyczny, który kupiła i przekazała jedna z lokalnych firm.

Urządzenie będzie wspomagać proces leczenia po kontuzjach i stanach bólowych. Władze placówki planują uruchomić terapię laserową w przyszłym tygodniu. Koszt zakupu tego sprzętu to 130 tysięcy złotych. – Z myślą o naszych pacjentach chcemy inwestować w najnowocześniejsze rozwiązania. Mamy już idealne warunki, bowiem oddajemy do użytku nową część szpitala. Niebawem przeniesiemy tu również oddział wewnętrzny, geriatrię i izbę przyjęć. Wszystko po to, aby zapewnić hospitalizowanym jak najlepsze warunki – mówi prezes szpitala Jolanta Dankiewicz: