Z białoruskich więzień wypuszczono 20 osób, które, jak podają media państwowe, zostały ułaskawione przez Alaksandra Łukaszenkę. To ósma grupa ułaskawionych w tym roku. Za kratami pozostaje jeszcze co najmniej 1253 więźniów reżimu – podaje centrum Wiasna.

Źródła oficjalne mówią o ułaskawieniu 20 osób, skazanych za „przestępstwa ekstremistyczne”. Tego sformułowania reżim używa w odniesieniu do więźniów politycznych.

Wśród zwolnionych jest jedenaście kobiet, a czternaście osób cierpi na choroby przewlekłe. Według państwowej agencji BiełTA, 20 ułaskawionych osób zwróciło się z wnioskami o ułaskawienie, a także „pokajało się”.

Jest to ósma grupa ludzi wypuszczonych z więzień przez Alaksandra Łukaszenkę od lata tego roku. W sumie liczba ułaskawionych to ok. 200 osób.

Nazwiska uwalnianych osób nie są podawane. Obrońcy praw człowieka weryfikują dane na temat ułaskawionych więźniów, ale najczęściej – z troski o nich – nie ujawniają ich tożsamości.

Jednocześnie na Białorusi nie ustają represje polityczne i regularnie dochodzi do nowych zatrzymań oraz procesów za udział w protestach powyborczych w 2020 r., działalność opozycyjną czy po prostu komentarze w internecie.

Według centrum praw człowieka Wiasna obecnie na Białorusi 1253 osoby są uznane za więźniów politycznych.