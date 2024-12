W weekend pogoda będzie pochmurna i mglista, miejscami wystąpią opady mżawki; większe przejaśnienia i promienie słońca pojawią się wysoko w górach – poinformowała PAP synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

W piątek (27 grudnia) Polska pozostaje w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Na północy, na wschodzie i w centrum kraju będzie to tzw. zgniły wyż, który spowoduje większe zachmurzenie, a na Lubelszczyźnie lokalne marznące opady mżawki, które mogą spowodować występowanie gołoledzi i marznięcie dróg. W tych rejonach IMGW przewiduje również lokalne występowanie mgły, która utrzyma się do wieczora.

Natomiast w piątek na południu kraju dominować będzie normalny układ wysokiego ciśnienia, który sprawi, że ładniejsza pogoda i promienie słoneczne wystąpią w tych rejonach, w których ciśnienie będzie wyższe. Lokalnie w kotlinach również mogą pojawić się mgły – doprecyzowała Łapińska.

Najwyższe temperatury w piątkowe popołudnie występują wysoko w górach, wynika to z tzw. inwersji temperatury, która sprawia, że – jak mówiła synoptyczka – „im wyżej się wznosimy, tym wyższa będzie temperatura”.

– Na Śnieżce prognozowana temperatura wyniesie ok. 7 stopni, na Kasprowym Wierchu 2 stopnie, a w Zakopanem 4 stopnie, więc w górach jest naprawdę ciepło

– sprecyzowała.

W nocy z piątku na sobotę na południowym zachodzie kraju i w Sudetach pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, lokalnie z przejaśnieniami na zachodzie i południu. Miejscami wystąpią opady mżawki, a na południu możliwe opady marznące, powodujące gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C na południowym zachodzie, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C nad morzem, chłodniej w kotlinach górskich do minus 5 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich i południowych.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe słabe opady mżawki. Miejscami silne zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 500 m. Temperatura maksymalna od 3°C a południowym wschodzie regionu do 7°C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny.

Poznań: 5°C

Kalisz: 5°C

Gorzów Wlkp.: 6°C

Zielona Góra: 7°C

Toruń: 5°C

Bydgoszcz: 5°C

Sobota (28.12)

W sobotę najchłodniej będzie na południowym wschodzie kraju, tam temperatura osiągnie minus 1 st. C, w centralnej Polsce od 2 do 5 st. C, cieplej będzie nad morzem, a także wysoko w Sudetach, gdzie temperatura wyniesie ok. 6 stopni. Wiatr w sobotę będzie słaby, a wiać będzie z południa.

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Większe przejaśnienia pojawią się w rejonach podgórskich i na zachodzie kraju. Tej nocy, na przeważającym obszarze kraju pojawi się gęsta mgła.

Prognozowane są także opady mżawki w pasie od Olsztyna aż po Nowy Sącz.

Temperatura minimalna w sobotę wyniesie od minus 3 na południu kraju, ok. 0 st. C w centralnej Polsce, a najcieplej będzie na wybrzeżu gdzie temperatura wyniesie od 2 do 4 st. C. Wiatr w sobotę będzie słaby, a chwilami umiarkowany na wybrzeżu, wiać będzie z południowego zachodu. Na południu kraju mogą wystąpić gęste mgły.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południu regionu zachmurzenie małe. Miejscami możliwe słabe opady mżawki, zwłaszcza na północy. Silne zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 500 m. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

Poznań: 5°C

Kalisz: 5°C

Gorzów Wlkp.: 6°C

Zielona Góra: 5°C

Toruń: 5°C

Bydgoszcz: 5°C

Niedziela (29.12)

Sytuacja baryczna dla Polski

Południowa Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Węgier, od północnego zachodu kraj zacznie dostawać się w zasięg niżu znad Morza Północnego oraz związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego. Będziemy w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim, z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu regionu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Poznań: 4°C

Kalisz: 4°C

Gorzów Wlkp.: 4°C

Zielona Góra: 4°C

Toruń: 3°C

Bydgoszcz: 3°C