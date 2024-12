Świebodzińskie starostwo powiatowe wyremontuje drogę miedzy Niekarzynem a Kępskiem. Prace zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze zewnętrzne to 2 miliony 900 tys. co stanowi 60% wartości inwestycji. Zakres prac to między innymi rozebranie starej nawierzchni brukowej i ułożenie nowej, ale nie tylko. O szczegółach Zbigniew Szymski, starosta świebodziński:

Dodajmy, że dokumentacja projektowa jest już wykonana.